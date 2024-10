Padova rifinitura a porte aperte in vista del match contro il Vicenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Indeldelil, sabato 5 Ottobre alle 10:30 la prima squadra effettuerà l’allenamento diallo stadio Appiani. La Società ha quindi deciso di aprire ledel mitico stadio di via Carducci per consentire a tutti i tifosi che lo desidereranno di sostenere la squadra. Ilè ancora al comando del Girone A di Serie C, con ben 19 punti conquistati nelle 7 gare giocate. L'articoloindelilCalcioWeb.