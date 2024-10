Oxfam | A Gaza in un anno uccisi 6mila donne e 11mila bimbi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il numero die bambininell’ultimoè il più alto rispetto a qualsiasi conflitto degli ultimi 20 anni, considerando lo stesso lasso di tempo. Secondo stime prudenti, si tratta di più dibambini. È la denuncia diffusa oggi da, di fronte all’allargamento del conflitto in Libano e Cisgiordania, compresa Gerusalemme est, e all’ulteriore massacro di civili che ne sta conseguendo. Fino ad oggi il numero più alto diuccise in un soloera di 2.600 in Iraq nel 2016, secondo i dati relativi al periodo 2004-2021 forniti dallo Small Arms Survey. Il numero più alto di bambiniera stato registrato in Siria, dove nei primi 2 anni e mezzo di guerra ne erano morti 11 mila, ossia circa 4.700 all’