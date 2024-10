Orio al Serio scoppio pneumatico aereo Ryanair Scalo riaperto dalle 20 00

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tornerà operativa20 di oggi la pista di volo dell'aeroporto dial, danneggiata questa mattina dallodegli pneumatici del carrello posteriore di un volo. Lo fa sapere in una nota Sacbo, la società che gestisce lobergamasco. Lodegli pneumatici ha provocato danni alla pista per 450 metri, rendendo necessario il ripristino della pavimentazione, che - aveva fatto sapere Sacbo dopo l'incidente - risultava scalfita per circa un centimetro di profondità. E' per "il prolungarsi dei lavori di ripristino" che la ripresa dell'attività operativa della pista è stata prevista alle 20. In mattinata il voloFR846 proveniente da Barcellona El Prat aveva subito lodi unopoco dopo l’atterraggio all’aeroporto di Bergamo-al