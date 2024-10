Ora la democrazia si chiama nazismo

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 1 ottobre 2024) Le libere elezioni dovrebbero servire a premiare chi ha governato bene e punire chi lo ha fatto male, passando la palla alle forze alternative. Ma in Europa non è così: se non vince chi dicono loro, i (presunti) progressisti e liberali insorgono e accusano il popolo.