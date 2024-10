Onorevole pm ecco dove lei si contraddice

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dalle porte scorrevoli fra magistratura e politica, così come ci racconta un illustre pm come Antonio Laudati nelle intercettazioni dell'inchiesta di Perugia su spioni e dossier che lo vede indagato, spunta Federico Cafiero De Raho. Ex pm e oggi parlamentare del M5s, guidò lui la direzione Antimafia che oggi è al centro della bufera di Perugia. In quegli anni il finanziere Striano (indagato) e il suo pool fecero migliaia di accessi abusivi e fabbricarono preindagini e dossier mentre De Raho era nella plancia di comando. Lo fecero non si capisce su ordine di chi. Né se lui avesse contezza di quanto succedeva sotto il suo naso. Bene, adesso che non fa più il pm ma l'è il vicepresidente della commissione Antimafia. Quella che dovrebbe rispondere alle domande su di lui. E chiarire tutto quel gran spiare su cui Raffaele Cantone ha riempito diecimila pagine.