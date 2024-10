Oggi 1 ottobre è la festa di Santa Teresa di Lisieux | fa cadere pioggia di rose per chi la prega

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di martedì 1 ottobre 2024)si ricordadi, famosa in tutto il mondo, ha indicato la piccola via dell’infanzia spirituale per la santità e ha promesso di farper chi la invoca. Pio XII l’ha definita come “la più grandedei tempi moderni“:di, il cui nome religioso L'articoloè ladidi: fapia diper chi laproviene da La Luce di Maria.