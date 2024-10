Nuovo stop al salario minimo Le paghe restano da fame

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 ottobre 2024)sempre più lontano. Non bastano i report dell’Istat e dell’Inps a convincere il governo che non c’è un problema solo di quantità dell’occupazione ma anche di qualità. Molti posti di lavoro sono frutto di contratti precari, somministrazione, part time involontario. Senza considerare che le retribuzioni lorde sono aumentate dal 2019 del 6,8% ma non è stato recuperato l’aumento dei prezzi che ha superato nel periodo il 15%. All’incremento dell’occupazione dunque non corrisponde un aumento salariale. Basterebbe l’introduzione dellegale per portare vero l’alto molte buste paga, quelle di almeno tre milioni di persone – molti giovani e donne tra queste – sottopagate. Ma niente, il governo non ci sente.