Nuoro è il giorno dei funerali delle vittime | lutto cittadino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Oggi, 1 ottobre, è giornata di, "in segno di commossa partecipazione dell'intera comunità al dolore dei familiari, degli amici e dei conoscenti" della strage familiare di mercoledì scorso, 25 settembre. Roberto Glebone, 52 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Giusi Massetti, 43 anni, e due dei loro tre figli: Martina, 26 anni, e Francesco di 10. Ucciso anche il 69enne Paolo Sanna, che aveva incontrato per caso l’omicida sul pianerottolo (erano vicini di casa). Glebone si è in seguito tolto la vita. Questa mattina si sono tenuti idi Sanna, nella cattedrale di Santa Maria della Neve. Nelle prossime ore le esequiealtre, nella parrocchia di San Domenico Savio. Sui necrologi, i familiari hanno scritto: "Si ringrazia per la vicinanza e l'affetto, ma si prega di dispensare per le visite".