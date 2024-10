Nuno Tavares non lo fermi

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 1 ottobre 2024) C’è qualcosa di più eccitante, per un tifoso, di un giocatore che passa in mezzo agli avversari come uno di quei video al rallentatore in cui una pallottola, o una freccia, attraversa dei materiali diversi (una tavoletta di legno, un palloncino pieno d’acqua, una padella di metallo)? Dopo sette minuti di gioco la pressione asfittica della Lazio ha generato un momento di puro caos calcistico, ha tolto ossigeno ai pensieri di Vojvoda che non riesce a scrollarsi Zaccagni di dosso né a liberarsi in modo pulito del pallone. Zaccagni e Vojvoda restano legati come un bambino con uno zainetto troppo grande il primo giorno di scuola, e quando Zaccagni si stacca arriva Castellanos. Vojvoda cerca di non perdere contatto col pallone, fa lo sgambetto a Castellanos mentre al gruppo si aggiunge Ricci, come una persona che accorre sul luogo di un incidente ma non sa bene come rendersi utile.