Novara | Occorre aumentare il bagaglio e il repertorio degli strumenti pedagogici a disposizione degli insegnanti

(Di martedì 1 ottobre 2024) In un intervento su Scuola e Formazione WEB, il magazine trimestrale della Cisl Scuola, Danieleha messo in evidenza la necessità di un rinnovamento formativo per i docenti, focalizzandosi su due competenze chiave: la capacità di gestire la classe come un gruppo coeso e il superamento delle modalità didattiche tradizionali, che si basano sulla mera trasmissione del sapere. L'articolo: “ile il” .