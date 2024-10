Notte di fuoco a Villaseta | incendiata l' auto di una coppia un piromane in azione?

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di martedì 1 ottobre 2024) Non ci sono dubbi. Non per i poliziotti della sezione Volanti che, durante la, sono intervenuti nei pressi di viale Caduti di Marzabotto adove bruciava un'Audi A3. Stando a quanto sarebbe stato già accertato, l'incendio dell'vettura è stato appiccato. È dunque di natura