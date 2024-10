Non si può ridurre Pogacar a una zuppa di dati e sostanze chimiche Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha vinto il Mondiale come solo lui poteva fare, con un colpo di teatro impossibile solo a pensarci. Fuga a 100 kilometri dall’arrivo, una mossa impensabile per un normale ciclista professionista. Non per lui. “Lui parte” scrive Liew sul. Il giornalista inglese rimane stupito del capolavoro dello sloveno, meravigliato come un bimbo che guarda la neve per la prima volta . “E per i primi secondi dopo che Tadejlancia l’attacco in solitaria, nessuno riesce a crederci. Lui parte. «Mossa suicida», borbotta Evenepoel a van der Poel accanto a lui“. L’attacco a 100 km a Zurigo è per tutti un suicidio sportivo. Per tutti trannepossiede il senso di ragno “Forse la prima cosa da dire sulla mossa rivoluzionaria diè che non era del tutto pianificata, ma non era nemmeno del tutto imprevista“.