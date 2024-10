Non è una sorpresa spero che non mi abbandonino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) "L’archiviazione non è una stata una, mache non mi". Marisa Degli Angeli, la mamma di Cristina Golinucci, è delusa e amareggiata, anche se si aspettava la decisione del giudice Massimo De Paoli. "Dallo Stato non vorrei le scuse – dice Marisa Degli Angeli – non me ne faccio niente delle scuse dopo tanti anni. Vorrei che cercassero Boke, perché su questo fronte non si può lasciare perdere. Il pubblico ministero Laura Brunelli ha detto che le indagini potranno essere sempre riaperte. Ora assieme ai miei avvocati, Barbara Iannuccelli e Nicodemo Gentile, continueremo a indagare per trovare nuove prove. Questo è il decimo schiaffo in faccia che ricevo dalla giustizia. Finché avrò vita, continuerò a cercare la verità su Cristina".