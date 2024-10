Non ci sono più scuse | il benessere e? un dovere anche per l’uomo

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 1 ottobre 2024) A Bergamo, in via Palma il Vecchio 4a ha aperto il Centro Salute Uomo, primo in Italia. Qui, gli uomini posprendersi cura della propria salute, affidandosi a specialisti con tutte le competenze necessarie per aiutare ad impostare le corrette abitudini di una vita sana, efficiente e felice. La prevenzione è la chiave per mantenersi in forma, e per gli uomini deve diventare una priorità, non un’opzione.