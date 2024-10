Napoli il gesto da apllausi dei calciatori dopo la vittoria con il Monza

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Niente pause per gli azzurri, in campo a poche ore dal successo contro ilNotizie Calciolacontro il, che ha permesso agli azzurri di balzare in vetta alla classifica, ilnon ha perso tempo. Come riportato da Repubblica, la squadra di Antonio Conte ha voluto riprendere subito gli allenamenti a Castel Volturno, senza concedersi nemmeno un giorno di pausa. Nonostante l’entusiasmo per il primo posto, la testa è già al prossimo impegno in campionato contro il Como, previsto per venerdì allo stadio Maradona. Testa bassa e pedalare: la mentalità delIl calendario non permette distrazioni e Di Lorenzo e compagni lo sanno bene.il successo di domenica sera, il gruppo si è ritrovato ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno per una sessione di allenamento. “Testa bassa e pedalare”, è questo il motto che regna nello spogliatoio.