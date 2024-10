Napoli Conte ha chiesto il primo acquisto per gennaio Ecco chi sarà

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Primi movimenti in vista della sessione invernale di calciomercato. Il, attualmentein classifica, sta già lavorando per la prossima sessione invernale di calciomercato. La società partenopea, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, ha diverse idee in mente, e tra queste spicca la necessità di rafforzare alcuni reparti, in particolare le fasce difensive. Sostituto per Mario Rui: terzino polivalente in arrivo Uno dei principali obiettivi della dirigenza azzurra è trovare un sostituto per Mario Rui, ormai fuori dai piani della squadra. De Laurentiis ha già dato mandato ai suoi uomini di individuare un terzino polivalente, in grado di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. La priorità è dunque un giocatore che possa alternarsi con Mathias Olivera sulla fascia sinistra, e all’occorrenza coprire anche l’out destro.