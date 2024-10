Napoli capolista il segreto è anche la difesa

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ilbattendo 2-0 il Monza allo stadio Maradona ha conquistato la vetta della classifica A decidere la partita contro i brianzoli le reti di Kvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano, calciatori che hanno indirizzato il match in poco più di mezz’ora. Proprio come capitato giovedì sera in Coppa Italia, la squadra di Conte ha messo la partita sui suoi binari già nella prima parte di match e poi ha amministrato. Ancora una volta con unarediviva, senza subire reti. Ildelè infatti tutto nell’equilibrio trovato con laa quattro ed in generale nella fase difensiva Dopo il gol di Bonny dello scorso 31 agosto, la squadra azzurra non ha più subito reti. Dopo la sosta la squadra di Conte ha disputato quattro partite e non è mai andata in affanno in fase difensiva, nemmeno a Torino contro la Juventus.