Morto John Amos l’attore di ‘Radici’ e ‘Il Principe cerca moglie’ aveva 84 anni

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) E’a 84, uno dei protagonisti della sitcom di successo degli’70 ‘Good Times’ e della miniserie ‘Radici‘., ex giocatore di football, ha interpretato James Evans Sr. in ‘Good Times’, andata in onda dal 1974 al 1979 sulla Cbs. Ininterpretò Kunta Kinte. Ha preso parte, tra gli altri, alle serie ‘Hunter’ e ‘The District’ e ai film ‘Ilmoglie‘, ‘Sorvegliato speciale’, ‘Die Hard 2’.