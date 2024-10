Monreale Ninni Di Salvo va in pensione dipendente comunale esemplare

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 1 ottobre 2024)saluta ilDi, che va in. Il sindaco Alberto Arcidiacono, insieme ad assessori, dipendenti comunali e rappresentanti istituzionali, ha partecipato oggi alla cerimonia di pensionamento del signor Di, che lascia il servizio per raggiunti limiti di età , dopo aver lavorato con grande impegno e dedizione per la città . (live.it)