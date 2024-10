Monorchio svela il golpe fiscale di Amato

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’ex ragioniere generale dello Stato racconta di come, nel 1992, l’allora premier fece passare in cdm il prelievo forzoso dai conti degli italiani, tenendo all’oscuro i ministri. La rivelazione spunta proprio ora che Draghi, per salvare l’Ue, vuole usare fondi privati.