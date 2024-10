Mister Movie - Finale Epocale della Terza Stagione di Industry | Riflessioni e Futuro della Serie

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ildiha portato con sé cambiamenti drastici e sorprendenti, mettendo in discussione ildi Pierpoint e aprendo la strada a nuove direzioni per la. I creatori Mickey Down e Konrad Kay hanno condiviso le lorosull’episodio culminante e sulle prospettive per la quarta, rivelando dettagli