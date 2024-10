Milano operai di un cantiere su gru per protesta a Basiglio

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ottosono saliti, per, su una gru in unin via Francesco Sforza al numero civico 7, nel Comune di, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Corsico. I lavoratori hanno spiegato di non ricevere lo stipendio da sei mesi, come riferito da un collega.