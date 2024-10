Milano ciclisti davanti al Consiglio regionale contro Feltri | chiedono le dimissioni

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un centinaio diha manifestato sotto la sede deldella Lombardia a, per chiedere ledel consigliere di Fratelli d’Italia e direttore editoriale de Il Giornale, Vittorio, che nel corso di un inaveva detto di apprezzare i“solo se investiti”. Nel corso del flash mob i manifestanti hanno steso le loro biciclette all’ingresso di Palazzo Pirelli sdraiandosi accanto per rappresentare i tanti incidenti stradali nei quali iperdono la vita. “Noi oggi chiederemo ledi Vittorio. Le sue parole sono un insulto a chi non c’è più, a chi ha sofferto, sono un insulto per tutti noi che vogliamo una città più sicura”, ha detto il capogruppo del Partito Democratico indella Lombardia, Pierfrancesco Majorino, intervenuto insieme con altri consiglieri di opposizione.