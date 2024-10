Milan Graziani va CONTROCORRENTE | Cardinale ha fatto bene a SCEGLIERE LUI Ecco il MOTIVO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 1 ottobre 2024)va: «haLUI.il». Le dichiarazioni a SportMediaset L’ex attaccante Ciccioha parlato così a Sport Mediaset, di Paulo Fonseca, tecnico del: PAROLE – «Sono stati bravi in società, perché è un tecnico bravo. Adesso con questi risultati come puoi pensare di rimetterlo in discussione. Al primo