Mese prevenzione orale Ghirlanda Andi | In 44 anni ottenuti grandi risultati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - "Sono 44chee Mentadent promuovono ildella, un'iniziativa molto importante che quest'anno si è arricchita della collaborazione con i pediatri di Fimp. Un'alleanza fondamentale perché significa che ora siamo in grado di raggiungere tutte le famiglie italiane dalla più tenera età dei bambini e di insegnare loro metodiche diodontoiatrica". Lo ha detto il presidente nazionale dell'(Associazione nazionale dentisti italiani), Carlo, in occasione della conferenza stampa a Palazzo Montecitorio che ha dato il via al 44esimodelladentale, che visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, dell', di Mentadent e della Federazione italiana medici pediatri.