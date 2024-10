Memoria prevista anche a Ferrara la posa delle prime pietre d' inciampo

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) La cerimonia dellad'nella città estense ha una data. Si terrà, infatti, il prossimo 16 gennaio del 2025 in via Mazzini. Un'iniziativa diffusa in tutta Europa e fortemente voluta dal Comune di, in collaborazione con la Comunità ebraica.Iscriviti al