Medioriente | Idf in corso intensi combattimenti nel sud del Libano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano, 1 ott. (LaPresse) – “Nelmeridionale sono in, durante i quali i membri di Hezbollah sfruttano l’ambiente civile e la popolazione come scudi umani per lanciare attacchi”. È quanto scrive in un post su X il portavoce in lingua araba delle Forze di difesa israeliane (Idf) Avichay Adraee. “Per la vostra sicurezza personale, vi chiediamo di non spostare veicoli dalla zona settentrionale alla zona meridionale del fiume Litani”, aggiunge.