Medioriente | fonti Israele marcia su Beirut non è opzione sul tavolo

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gerusalemme, 1 ott. (LaPresse/AP) – Un funzionario militare israeliani ha detto ad Associated Press che laverso, come fecero le forze israeliane durante l’invasione del Libano nel 1982, “non è sul”. Le dichiarazioni militari indicano chepotrebbe concentrare le operazioni di terra sulla stretta striscia lungo il confine trae Libano, piuttosto che lanciare un’invasione più ampia volta a distruggere Hezbollah, come ha fatto a Gaza contro Hamas.