Marco Tullio Giordana premio Marzocco alla carriera al ValdarnoCinema Film Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 1 ottobre 2024 – Sarà il regista milanese, autore di cult come “La meglio gioventù” e “I cento passi” a ricevere il42ma edizione di, in programma dall’8 al 12 ottobre a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Il regista torna al(dove era stato quasi 30 anni fa, nel 1995, per Pasolini – Un delitto italiano) per presentare al pubblico il suo ultimo lavoro, “La vita accanto” (la sera dell’11 ottobre), dramma borghese raffinato e dai toni dark, ambientato nella Vicenza degli anni ’80-’90 e ricevere il(ore 21 presso Cinema Teatro Masaccio).