Manovra 52 mld di deficit in tre anni I paletti di Bruxelles | fermare la spesa

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il governo Meloni continua a lavorare alla prossimafinanziaria e domani in Parlamento arriverà il Piano strutturale di bilancio, si tratta del documento chiave per far sapere all'Europa come l'Italia intende muoversi sullapubblica per i prossimi. Per rispettare il nuovo Patto Ue il Governo si impegna a ridurre le uscite primarie nette reali dell’1,75% entro il 2029, ma la corsa delle entrate e la revisione del Pil allargano i margini. Si tratta - riporta Il Sole 24 Ore - di due dati cruciali e a prima vista contraddittori.