Maltempo la Toscana trema Giovedì la giornata più critica Dove pioverà di più

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 - Una nuova perturbazione sta interessando anche la nostra regione. E il pensiero non può non andare alle zone recentemente alluvionate. Proprio ieri è stato ritrovato il corpo di una donna che con ogni probabilità è la nonna tedesca, mentre ancora non si trova quello del suo nipotino. Ma Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio Lamma, lancia un messaggio tranquillizzante: “Per il momento, non si prevede alcun rischio significativo per le aree ancora in ginocchio per la recente alluvione”. Attualmente, “sulla costa non ci sono precipitazioni”, aggiunge. Le piogge sono invece concentrate tra Prato e Pistoia. “Ma non si tratta di niente di significativo”, specifica. Durante la scorsa notte, nel livornese è caduta giusto qualche doccia.