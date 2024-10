Maestra morta per un aneurisma Il marito indagato dalla procura per omicidio preterintenzionale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’accusa:. Ladi Brescia indaga sul compagno 46enne di Carmela Girasole, laelementare di 45 annia Brescia una settimana fa: la donna era arrivata in Pronto soccorso in condizioni disperate e operata d’urgenza. "Atto dovuto" l’iscrizione del tunisino, in vista dell’autopsia di oggi. Secondo una prima ricostruzione lasarebbea causa di un, ma il pm ha disposto gli esami per escludere che il decesso sia collegato a un evento traumatico. Carmela viveva in un appartamento di Brescia con il compagno (lui l’ha accompagnata in Pronto soccorso) ed era già stata visitata altre volte in ospedale: lamentava forti mal di testa e in un caso avrebbe riferito di essere caduta. Sono stati i medici del Civile ad avvertire le forze dell’ordine e a far scattare l’indagine.