Luna Rossa oggi in finale di Louis Vuitton Cup orario e dove vedere le regate con Ineos in TV e streaming

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2024) Anchesi ritorna in acqua al largo di Barcellona per disputare altre duedelladiCup traBritannia. Inizio del primo match race previsto alle 14:15 ma deciderà come sempre il meteo e l'intensità del vento. Diretta TV ein chiaro su Italia 1 e su Sportmediaset e Mediaset Infinity per lo