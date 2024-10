Lubiana-Venezia oggi in tv | programma orario e diretta Eurocup 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 2^ giornata del Gruppo B dell’di. Ad affrontarsi sono due squadre che hanno cominciato al meglio nella competizione, con gli uomini di Spahija che hanno vinto con autorità nella partita casalinga contro Salonicco, mentre il Cedevita è reduce dalla bella vittoria esterna sul campo del Cluj-Napoca. Subito un test importante, quindi, per i lagunari, che cercano conferme in campo europeo dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 1 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di