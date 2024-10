Louis Vuitton Cup Luna Rossa rompe | Britannia sul 4-3

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (askanews) – A Barcellona comincia male la giornata di regate pernelle finali dellaCup. Nella settima regata nella acque di Barcellona dopo il giro di boa al gate 1, in cuiè transitata con 1? di svantaggio su Ineos, l’imbarcazione italiana ha subito una pesante impruata, imbarcando molta acqua. Un pezzo di carbonio è volato in acqua (pannello), vicino all’albero. Da capire se l’impruata sia stata causata da un altro down del sistema. Arriva il ritiro e Checco Bruni dice: “Dovremmo riuscire a sistemare il tutto in vista della prossima regata. Abbiamo avuto un problema al giro di boa, virando c’è stato un problema all’arm. Poi c’è stato un altro guaio e abbiamo imbarcato acqua. Ci sono state rotture degli strumenti. Siamo ancora in gara, sono fiducioso che torneremo in gara”.