Lorenzo sceglie Shaila | la reazione di Helena cosa è successo stanotte – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 1 ottobre 2024) La dinamica traGatta,Spolverato ePrestes sta creando tensioni all’interno della casa del Grande Fratello 2024. Nonostantee Javier Martinez siano stati presentati come la prima coppia di questa edizione, la ballerina sembra essere altrettanto coinvolta in un legame complesso con il modello, il quale ha recentemente baciato. Questa ": ladi" L'articolo: ladiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.