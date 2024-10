Lo spread Btp-Bund riparte da 132 punti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lofra Btp eda 132con una tendenza a restringersi. Il differenziale oscilla tra 132,1 e 131,9 con un rendimento per il titolo decennale italiano stabile al 3,44 per cento. Il rendimento deltedesco resta intorno al 2,12 per cento.