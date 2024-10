LIVE – Lipsia-Juventus Motta in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) La, dopo la convincente vittoria conquistata due settimane fa all’esordio contro il PSV Eindhoven, vuole portare a casa i tre punti anche contro ilnel match valevole per la fase campionato di Champions League 2024/2025. La squadra bianconera, in caso di una nuova vittoria, in trasferta, consoliderebbe il proprio primato in classifica insieme alle altre squadre che hanno fatto due su due. Il tecnico bianconero Thiagoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 1 ottobre per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAIN TV PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5in) SportFace.