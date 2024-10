LIVE Inter-Stella Rossa Champions League calcio in DIRETTA | partita da non sbagliare

Leggi tutta la notizia su oasport

Simone Inzaghi potrebbe cambiare fino a 7 giocatori rispetto alla formazione che ha battuto l'Udinese. Sommer sarà confermato in porta, con Pavard e De Vrij pronti a sostituire Bisseck e Acerbi in difesa, mentre Bastoni resta titolare. Sulle fasce, Carlos Augusto prenderà il posto di Dimarco e Dumfries tornerà a destra. A centrocampo, l'infortunio di Barella aprirà spazio a Zielinski accanto a Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, Arnautovic potrebbe partire titolare al posto di Thuram o Lautaro, mentre Taremi è in lizza per un posto dall'inizio. Probabili formazioni(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, C. Augusto; Taremi, Arnautovic.