LIVE – Alcaraz-Medvedev 7-5 6-3 semifinale Atp Pechino 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo ATP 500 di(cemento outdoor). Si affrontano rispettivamente la seconda e la terza forza del tabellone. Lo spagnolo nei quarti ha avuto la meglio in due set nei confronti del russo Karen Khachanov. Ora per lui c’è nuovamente un tennista sovietico, che nel turno precedente ha lasciato soltanto sei game al nostro Flavio Cobolli. Tra i due giocatori si tratta dell’ottavo scontro diretto della carriera, conche si trova saldamente in vantaggio per 5-2, si è aggiudicato gli ultimi tre e partirà largamente favorito secondo le quote dei bookmakers.