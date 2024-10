L' Italia condanna l' attacco iraniano e lancia un appello per evitare ulteriori escalation

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di marted√¨ 1 ottobre 2024) !Nelre l'a Israele, il Governono esprime profonda preoccupazione per gli sviluppi in corso eunalla responsabilit√† di tutti gli attori regionali, chiedendo di". √ą quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi al termine