L’Italia condanna l’attacco iraniano a Israele | Ma ora no all’escalation E chiede una missione Onu più forte al confine col Libano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ladel, la «profonda preoccupazione» per l’escalation in Medio Oriente, l’esigenza costante di un cessate il fuoco a Gaza, ma anche della messa in sicurezza delisraelo-libanese. Sono questi i punti centrali su cui richiama l’attenzione il governo italiano, riunitosi stasera in formato d’emergenza dopo il lancio delle centinaia di missili da parte dell’Iran verso lo Stato ebraico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto il punto in un vertice d’urgenza con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello della Difesa Guido Crosetto, insieme col sottosegretario Alfredo Mantovano e in collegamento anche con l’Ambasciatore italiano inLuca Ferrari.