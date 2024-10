L’Iran attacca Israele con centinaia di missili | “Risposta all’uccisione di Nasrallah e Haniyeh”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una pioggia diiraniani sta colpendo la città di Tel Aviv, in. Le sirene stanno continuando a suonare in tutto il Paese. Non solo l'Idf, ma anche i media di Stato iraniani hanno confermato il lancio di. Le Guardie della Rivoluzione hanno dichiarato che l'attacco è una risposta all'uccisione del capo di Hezbollah Hassane a quella del leader di Hamas Ismail Haniyeh.