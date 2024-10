Lipsia-Juventus rivedi la conferenza stampa di Thiago Motta VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ecco ilper rivedere ladialla vigilia di, sfida valida per la seconda giornata di Champions League 2024/2025. Diversi i temi toccati dal tecnico bianconero, a partire dalle caratteristiche dell’avversario di domani, passando per i singoli, come Vlahovic, Thuram e McKennie. Al suo fianco anche Andrea Cambiaso, che ha offerto il suo punto di vista da giocatore verso la sfida contro i tedeschi.ladi) SportFace.