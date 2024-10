L’incredibile sequenza di problemi e guasti di Luna Rossa in Luis Vuitton Cup | non è solo sfortuna

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il carrello della randa rotto, il software che va in tilt, il foil che non risponde, le stecche che si spezzano: una serie di contrattempi che hanno costrettospesso a inseguire e a reagire durante la LouisCup. E non sempre figli del caso o della mala sorte.