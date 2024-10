L' illusionista sparisce dai campi | il doloroso addio di Don Andrés Iniesta al calcio giocato

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 1 ottobre 2024) Segni particolari, tutti. Quelli perlomeno che rendono un atleta speciale, che trasformano un ottimo calciatore in un fuoriclasse con tanto di posto riservato nel gotha dei più grandi del ruolo, ma più in generale dei migliori interpreti della disciplina. Inutile dire che Don, come è stato