L’ex presidente iraniano Ahmadinejad ammette | Il Mossad ha infiltrato i nostri servizi segreti per dieci anni

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il capo dell’unità segreta di Teheran specializzata nel controspionaggio contro Israele era, in realtà, un agente delsotto copertura, e aveva reclutato almeno altri 20 agenti infiltrati dentro i. A rivelare l’ampia infiltrazione deiisraeliani nell’apparato di sicurezzaè statoMahmud, in carica fino al 2013. In un’intervista al canale turco della Cnn, lunedì,numero due della Repubblica islamica ha raccontato che nel 2021 ha avuto la certezza del fatto che il responsabile delle operazioni di intelligence di Israele in Iran lavorava in realtà per Tel Aviv, insieme ad altri 20 agenti almeno.