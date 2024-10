Leverkusen-Milan rigore su Loftus-Cheek? Rossoneri furiosi a fine partita | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Iltorna casa dalla trasferta dicon tanti rimpianti. Ihanno sofferto nel primo tempo e, solo nella ripresa, dopo aver subito il gol di Boniface, hanno alzato ritmo e qualità del loro gioco sfiorando più volte il pareggio. Gol che però non è mai arrivato. Nel finale di gara un episodio molto dubbio ha reso scottanti gli ultimi minuti di gara: il possibilesu. Il centrocampista delfinisce a terra, al limite dell’area di, dopo essere stato toccato da Hincapiè. L’arbitro non ha dubbi e lascia correre, il Var non interviene. Nel post gara, l’analisi fatta da Sky Sport lascia spazio a pochi dubbi: il contatto c’è (seppur non sia netto) ed è sulla linea, quello susarebbe potuto essere calcio di