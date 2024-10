Letta si dimetterà da deputato dopo la nomina a decano dell' IE

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Enricotoa IE School of Politics, Economics and Global Affairs, la scuola di alta specializzazione'Universita IE (Istitudo de Impresa) di Madrid, rassegnerà le dimissioni dal Parlamento italiano quando assumerà il nuovo incarico il prossimo 20 novembre. "Come avevo annunciato all'indomanie elezioni, torno al mio lavoro universitario", scrive l'ex premier su X, che aggiunge: "Manterrò i miei impegni compatibili con questo incarico, a partire dall'Istituto Delors. Mi dimetterò invece dal Parlamento che richiede un impegno totale. Rosanna Filippin, che mi succederà e alla quale rivolgo i miei auguri di buon lavoro, saprà impegnarsi al meglio".