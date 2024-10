Le nozze italiane di Rebel Wilson e Ramona Agruma dopo il coming out obbligato

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’attricee la compagna,, si sono sposate lo scorso sabato, 28 settembre, e per il loro giorno hanno scelto l’Italia, in particolare la Sardegna. A dare l’annuncio delleproprio la coppia, via social. La cerimonia è stata riservata a pochi intimi, e celebrata all’Hotel Cala di Volpe, un resort di lusso in Costa Smeralda; fra gli invitati anche Leonardo Di Caprio e Tommy Hilfiger, mentre i Jamiroquai hanno suonato.